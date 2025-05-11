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В Саратове создали искусственный нейрон, имитирующий работу живых нервных клеток
Саратовские учёные создали искусственный нейрон, способный точно имитировать работу живых нервных клеток. Разработка открывает путь к новым медицинским и роботехническим технологиям.

Учёные из Саратовского государственного университета имени Чернышевского представили новый тип искусственного нейрона, который способен воспроизводить спайки — электрические сигналы, с помощью которых биологические нейроны обмениваются информацией. В отличие от сложных и дорогих зарубежных аналогов, саратовская разработка оказалась вдвое проще по устройству и заметно дешевле в производстве.

Сердцем технологии стала электронная схема на базе асимметричного диодного блока. Благодаря ей можно точно регулировать форму и частоту импульсов, имитируя поведение настоящих нервных клеток. Всего в устройстве — семь компонентов, тогда как в других проектах таких элементов может быть более десятка. Разработка была поддержана Российским научным фондом и получила одобрение от Минобрнауки как перспективная в области нейронаук.

Такие искусственные нейроны можно использовать для создания нейропротезов, восстановления повреждённых участков нервной системы, а также для внедрения в сенсорные системы роботов, чтобы те могли более естественно реагировать на внешние сигналы. В планах исследователей — собрать полноценную нейронную сеть из этих элементов и применить её в медицине, нейрокомпьютерах и моделировании заболеваний мозга.

На фоне глобальной гонки за бионическими системами саратовская технология предлагает иную стратегию: не максимальную сложность, а баланс между точностью и простотой. Российский нейрон может стать надёжным кирпичиком для построения интеллектуальных систем будущего — доступных, компактных и не уступающих по функциям громким иностранным проектам

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#новости #наука #разработки россии #научные разработки
Источник: www1.ru
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