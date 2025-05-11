На параде Победы танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ показали без РЭБ и защиты от дронов. В Уралвагонзаводе пояснили, что техника будет дооснащена и отправлена в войска.

На параде Победы в центре Москвы зрители обратили внимание: боевые танки Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ прошли по Красной площади без привычных систем защиты — противодронных решёток, известной в народе как «мангал», и блоков радиоэлектронной борьбы. Как пояснил генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов, такая демонстрация техники — осознанное решение: машины хотели показать «в классическом виде».

По словам Потапова, эти танки — новейшие серийные образцы, уже готовые к передаче в войска. После парада они будут дооснащены всем необходимым — РЭБ-системами, дополнительной защитой и другим оборудованием, предусмотренным для условий реального боя. УВЗ продолжает работу в усиленном режиме, чтобы обеспечивать передовые подразделения армии современной бронетехникой.

Отказ от демонстрации полного комплекта защиты связан исключительно с визуальной концепцией парада — для гражданских зрителей машины выглядят привычнее без навесных модулей. Тем не менее, как подчеркнул глава УВЗ, каждый серийный танк, производимый сегодня, оснащается всеми средствами обороны, в том числе средствами борьбы с дронами, которые уже стали реальной угрозой на поле боя.

Парад в Москве стал не только символом памяти, но и своеобразной витриной того, что производит отечественная бронепромышленность. Однако боевая реальность остаётся за кулисами — на фронт машины отправятся уже в полной боевой комплектации.