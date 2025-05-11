Телемедицина в России набирает обороты — онлайн-консультации стали в 7,5 раза популярнее за четыре года. Врачи на экране всё чаще заменяют визиты в поликлинику.

Если раньше к врачу нужно было записываться, добираться через пробки и ждать в очереди, то сегодня всё чаще достаточно включить экран. За последние четыре года количество онлайн-консультаций в России выросло почти в 7,5 раза. Такой формат особенно востребован в мегаполисах, где каждое свободное утро — на вес золота. Об этом говорится в свежем исследовании сервиса «СберЗдоровье».

Наиболее популярны онлайн-консультации с терапевтами, педиатрами и психологами — теми, к кому часто обращаются за оперативной помощью. При этом всё активнее растёт интерес к узким специалистам: урологам, гинекологам и дерматологам. Люди учатся доверять новому формату, особенно когда дело касается несложных жалоб, уточнений по лечению или анализам.

Сегодня телемедицину используют уже 85% клиник в стране. Это удобство ценят и пациенты, и врачи — меньше формальностей, быстрее реакция. Конечно, есть случаи, где без очного визита не обойтись: послеоперационное наблюдение, диагностика с применением приборов, экстренные ситуации. Но как дополнение к традиционной системе — онлайн-приёмы становятся нормой.

Как отметил сенатор Вадим Деньгин, главная сила телемедицины — в доступности. Возможность получить совет, не выходя из дома, особенно важна для пожилых людей, молодых мам и тех, кто восстанавливается после операций. Главное, чтобы за комфортом не потерялась ответственность — и пациенты, и врачи должны помнить, что экран — это не панацея, а просто ещё один удобный инструмент.