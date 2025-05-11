В России зреет новая авто-тенденция: жители мегаполисов всё чаще задумываются, а стоит ли вообще держать личный автомобиль?

Каждый третий россиянин готов расстаться с личным автомобилем — и вовсе не из-за высоких цен на бензин. Главная причина — банальная невозможность припарковаться. С проблемами стоянки сталкиваются как жители спальных районов, так и центра мегаполисов. По данным исследования девелопера «СК10», 27,8% опрошенных выбрали бы общественный транспорт, ещё 13,9% — пересели бы на каршеринг. Тем не менее, 58,3% по-прежнему держатся за руль — привычка, статус, да и альтернатива пока не везде удобна.

Впрочем, дело не только в уличных пробках и плотной застройке. Россияне всё чаще обращают внимание на отсутствие подземных паркингов: более половины участников опроса признались, что в их доме просто нет такой опции. При этом у 32,8% — в семье более двух автомобилей. Купить машино-место готовы лишь единицы — лишь 5,6% респондентов реально рассматривают такую покупку, а 23,3% отметили, что не могут позволить себе такие траты.

Вечерняя парковка у дома — это уже почти игра на удачу. Почти треть опрошенных жалуются, что вечером во дворе не найти ни одного свободного места. На газонах и тротуарах, у подъездов и даже вдоль детских площадок — машины повсюду. И всё это без охраны, без камер, без навесов. Порой владельцы даже не уверены, увидят ли своё авто утром в целости.

Автомобиль в больших городах всё чаще воспринимается не как свобода, а как обуза. А значит, если инфраструктура не начнёт меняться, городские власти рискуют получить волну отказов от личного транспорта — не из-за экологии или заботы о бюджете, а просто потому, что поставить машину стало некуда.