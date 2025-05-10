Учёные из ТПУ создали алгоритм, который предсказывает поведение воды на скользких поверхностях. Разработка поможет создавать покрытия, предотвращающие обледенение самолётов и турбин.

В Томском политехническом университете совместно с Институтом теплофизики СО РАН разработали модель, которая позволяет предсказывать поведение капель воды при соприкосновении с водоотталкивающими наклонными поверхностями. Эта технология может стать основой для новых покрытий, которые предотвращают обледенение самолётов, турбин и высокоскоростного транспорта.

В основе исследования — изучение, как капля воды скользит по специально обработанной поверхности при ударе. Алгоритм учитывает множество параметров: угол наклона, глубину проникновения жидкости в микроскопические неровности, а также структуру поверхности. По словам разработчиков, им удалось достичь точности в пределах 10–20%, что достаточно для инженерных применений в авиастроении и энергетике.

Для испытаний использовалась аэрогидродинамическая труба, позволяющая моделировать столкновения капель воды со скоростью до 20 м/с. Это позволяет максимально приблизить эксперимент к реальным условиям полёта или работы турбины. С помощью таких данных можно не только разрабатывать новые покрытия, но и прогнозировать эффективность уже существующих.

В ближайших планах команды — усложнение физико-математической модели с учётом дополнительных параметров среды. Например, разрабатываются сценарии, где в расчёт будет включаться температура поверхности, скорость ветра и свойства самих капель, включая их объём и вязкость. Это позволит проектировать более надёжные и «умные» решения для защиты техники в экстремальных условиях.