Учёные МГУ испытывают экологически чистую технологию подъёма мазута со дна Чёрного моря с помощью аэрации.

Исследователи МГУ имени М.В. Ломоносова начали полевые испытания новой технологии очистки морского дна от мазутных отложений. Особенность метода — в отказе от химических реагентов. Вместо этого применяется управляемая аэрация: воду насыщают воздухом, чтобы создать подъёмную силу, вытесняющую нефтепродукты с глубины на поверхность.

Разработку проводят совместно с несколькими подразделениями РАН. Цель — экологически безопасное удаление загрязнений в акваториях с повышенным риском разливов, таких как Керченский пролив. Исследователи подчёркивают, что особенно важно действовать в тёплое время года: при нагреве мазут становится менее вязким и может легче распространяться в воде.

Метод основан на использовании природных механизмов циркуляции: пузырьки воздуха провоцируют медленный подъём тяжёлых остатков, не нарушая структуру морского дна и не затрагивая живые организмы. Подъёмный поток помогает собрать загрязнение с поверхности с помощью абсорбентов или сетей.

В дальнейшем технология может быть применена в масштабных программах по восстановлению экосистем Чёрного моря. Разработка обсуждается на совещаниях при участии представителей правительства, в том числе в рамках ликвидации последствий недавних нефтеразливов у побережья Краснодарского края.