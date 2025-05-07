Модель Evnia 25M2N5200U от Philips предлагает частоту обновления 390 Гц, разрешение Full HD и поддержку технологий снижения размытия — по цене ниже конкурентов.

Philips анонсировала монитор Evnia 25M2N5200U, разработанный специально для киберспортивных задач. Панель IPS на 24,5 дюйма поддерживает разрешение 1920×1080 и разгоняется с базовых 360 Гц до 390 Гц. Такое сочетание даёт максимальную плавность изображения при динамичных сценах и снижает нагрузку на видеокарту.

Время отклика заявлено на уровне 0.3 мс, а технология Smart MBR помогает дополнительно сократить визуальное размытие за счёт стробирования подсветки. Среди дополнительных функций — программируемое прицеливание, фильтрация синего цвета и усиление теней. Монитор сертифицирован по стандарту DisplayHDR 400, охватывает до 110% пространства sRGB и обеспечивает яркость в 400 нит.

Evnia 25M2N5200U оснащён двумя HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4, четырёхпортовым USB-хабом и аудиовыходом. Подставка позволяет регулировать высоту, угол наклона, поворот и переворот экрана в портретный режим. Внешне устройство выдержано в стиле серии Evnia — с узорчатой задней панелью и серым основанием с текстурой переработанного пластика.

Монитор поступит в продажу в середине мая 2025 года по рекомендованной цене $410. Это делает его самым доступным 390-герцовым дисплеем на рынке, обойдя ближайшего конкурента от AOC, модель AGON AG256FS, оценённую в $435.