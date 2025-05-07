Компания Artezio исключила Telegram из рейтинга защищённых мессенджеров, сославшись на недостатки в шифровании

В свежем исследовании Artezio исчез один из самых узнаваемых мессенджеров — Telegram. Ранее он стабильно входил в список безопасных решений, но в 2025 году потерял доверие аналитиков. Причина — изменения в политике безопасности и отсутствие сквозного шифрования во всех чатах по умолчанию. В рейтинге остались только те, кто способен выдерживать современные атаки и не торгует конфиденциальностью пользователей.

Сильнее всех, по оценке экспертов, выступил Signal. Прозрачный код, защита от утечек, минимум собранных данных — всё это позволило ему обойти конкурентов. Второе место занял французский Olvid, который и вовсе не требует ни номера телефона, ни почты, чтобы начать общение. Threema замкнул тройку — швейцарский сервис давно делает ставку на приватность и отделяет личную и рабочую переписку технически, а не только по желанию пользователя.

Artezio провела масштабный аудит более 40 платформ. Изучали не только структуру шифрования, но и то, как мессенджеры ведут себя в нестабильных сетях, как реагируют на попытки фишинга и подмену личности. Примерно половина приложений не прошла даже базовую проверку — в том числе и Telegram, который не справился с новыми стандартами.

По словам исследователей, в 2025 году растёт спрос на независимые, децентрализованные решения и корпоративные мессенджеры с «тихой» защитой. В тренде — работа без привязки к номеру, усиленная защита от анализа метаданных и защита резервных копий. Судя по всему, «удобно и быстро» больше не значит «достаточно». Приватность снова стала ценной.