Телефонная связь в Ватикане будет отключена на протяжении всего конклава, за одним небольшим исключением

В Ватикане начинается конклав по избранию преемника Папы Франциска. В условиях стремительного развития технологий и угроз цифрового вмешательства, Ватикан внедрил беспрецедентные меры кибербезопасности для обеспечения полной конфиденциальности процесса.

Впервые в истории, на территории города-государства будут активированы глушители сигналов мобильной связи, за исключением площади Святого Петра, где традиционно собираются паломники для наблюдения за дымом, сигнализирующим о выборе нового понтифика. Кардиналам запрещено проносить мобильные устройства в Сикстинскую капеллу, а все обслуживающий персонал, включая поваров и уборщиков, обязаны дать клятву молчания под угрозой отлучения от церкви.

Эти меры отражают обеспокоенность Ватикана возможностью утечки информации и внешнего влияния на процесс выборов. С момента последнего конклава в 2013 году технологии значительно продвинулись, что требует более строгих мер контроля и защиты.