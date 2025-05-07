Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сказал, что упаковку таких препаратов следует маркировать изображением дорожного знака "движение запрещено", всем известным как «кирпич».

В России может появиться новый способ предупредить водителей о лекарствах, которые нельзя принимать перед поездкой. В Госдуму внесён законопроект, согласно которому препараты, способные негативно повлиять на управление автомобилем, будут помечать специальным символом — знаком «Проезд запрещен», известным как «кирпич».

Речь идёт о лекарствах с веществами, способными притупить реакцию, вызвать сонливость или иным образом нарушить концентрацию. При этом, как подчёркивают авторы инициативы, даже популярные препараты от простуды или аллергии могут содержать такие компоненты. Их приём влечёт за собой серьёзные последствия: от штрафа до лишения водительских прав, поскольку наличие подобных веществ в крови официально приравнивается к вождению в состоянии опьянения.

Глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов считает, что маркировка упаковок — это лишь половина дела. По его словам, необходимо также проработать нормативы: установить конкретные допустимые концентрации этих веществ в организме, чтобы не наказывать людей, принявших лекарство в разрешённой дозе.

Сейчас проект находится на стадии обсуждения. В случае одобрения, изменения затронут инструкции к лекарствам, а также упаковки — чтобы водителю было проще понять, насколько безопасен препарат в контексте вождения.



