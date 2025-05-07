Новый отечественный микрочип должен следить за зарядом батарей в электрокарах и хранилищах энергии. Работать будет и в мороз, и в жару. Разработка завершится к 2027 году.

В «Росатоме» решили: пора делать свой микрочип для аккумуляторов. Причём не абы какой, а с поддержкой самого строгого стандарта безопасности — ASIL D, который применяется в автомобильной электронике. На всю разработку государственная корпорация готова выделить 84 миллиона рублей — такие данные опубликованы в тендере на госзакупках от 7 апреля 2025 года.

Чип планируют использовать в литий-ионных батареях, чтобы следить за зарядом отдельных ячеек. Это критически важно: если одна из ячеек «перегреется» или разрядится сильнее остальных, весь аккумулятор может быстро выйти из строя. А если всё под контролем — батарея живёт дольше и работает стабильнее. Такие решения нужны в первую очередь для электромобилей и стационарных систем хранения энергии, в том числе промышленных.

Разработка не быстрая — закончить обещают к 2027 году. К этому моменту чип должен уметь работать при температуре от −40 до +125 градусов по Цельсию, в зависимости от применения. Это значит, что устройство будет подходить и для обычных промышленных условий, и для автомобилей, где требования к электронике гораздо строже.

Финансовая цель тоже есть: в серийном производстве микросхема должна стоить не больше 400 рублей, при тираже от миллиона штук в год. В «Росатоме» уверены, что такой чип может заменить импортные аналоги, особенно в условиях санкций и растущего спроса на электрификацию транспорта и энергетики в России.