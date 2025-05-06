Теперь за обмен или возврат билета внутри страны придётся заплатить на 700 рублей больше, если покупка оформлена после 28 апреля.

С 28 апреля 2025 года «Аэрофлот» пересчитал тарифы за возврат и обмен авиабилетов. Если раньше внутрироссийская операция обходилась пассажирам в 2800 рублей, теперь придётся заплатить 3500. Новые правила касаются только билетов, купленных после этой даты. Для международных рейсов комиссия выросла с 46 до 55 евро.

Обновлённые данные появились на официальном сайте компании, в разделе с тарифными условиями. Как поясняет перевозчик, речь идёт именно о плате за каждую транзакцию — то есть за отдельную операцию возврата или обмена одного билета.

Исключение сделали для самых маленьких: если ребёнку ещё нет двух лет и отдельное место ему не требуется, комиссия не взимается. Остальные должны учитывать возможные расходы при изменении планов — особенно накануне сезона отпусков.

Напомним, что недавно «Аэрофлот» также ввёл возможность самостоятельно корректировать персональные данные в билете — теперь ФИО, паспортные сведения и дату рождения можно подправить без обращения в кассу.