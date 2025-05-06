Студенты разработали быструю тест-систему, способную за 30 минут выявить синегнойную палочку — бактерию, устойчивую ко многим антибиотикам.

В Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА) разработали новый способ диагностики одной из самых коварных инфекций — синегнойной палочки. Эта бактерия может вызвать серьёзные осложнения у пациентов с ослабленным иммунитетом, а стандартные методы её выявления слишком медленные. Теперь благодаря экспериментальной тест-системе от студентов на определение возбудителя уходит всего полчаса.

Основой метода стали дезоксирибозимы — особые молекулы ДНК, которые распознают фрагменты РНК именно синегнойной палочки и расщепляют их. Это позволяет не только точно засечь патоген, но и отправить врачам чёткий сигнал — например, изменение цвета реагента. В обычной практике такой анализ занимает от нескольких часов до суток, так как требует посева и наблюдения. Здесь всё работает быстрее и проще.

По словам одного из разработчиков, Артемия Пайбердина, метод не требует сложного лабораторного оборудования — его можно будет использовать даже в условиях обычной больницы. Разработка уже получила поддержку внутри университета и вошла в акселерационную программу для перспективных проектов.

Если система успешно пройдёт дальнейшие испытания, её можно будет применять не только в больницах, но и, например, для проверки воды, продуктов или оборудования в пищевой промышленности. Особенно это актуально там, где промедление в диагностике может стоить пациенту жизни.