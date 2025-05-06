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Mirakl
В России создали силиконовые лигатуры для брекетов с индикатором налёта
Новгородские учёные разработали силиконовые кольца для брекетов, которые меняют цвет при плохой гигиене — это поможет избежать кариеса и упростит уход за полостью рта.

Команда из Великого Новгорода предложила простое, но эффективное решение для тех, кто носит брекеты. Исследователи создали силиконовые лигатуры — это кольца, которые крепят дугу к замочкам системы. Новинка реагирует на уровень кислотности во рту и меняет цвет, если с гигиеной что-то пошло не так. То есть, если человек плохо почистил зубы, лигатура это «покажет».

По словам разработчика проекта Виктории Жуковой, это особенно важно для тех, кто носит брекеты, ведь остатки пищи часто застревают в труднодоступных местах. Новые кольца из специального силикона реагируют на сдвиг pH и подсказывают владельцу, когда пора взять в руки щётку и пасту.

Устройство можно легко заменить самостоятельно — никаких сложных манипуляций не требуется. Лигатуры планируется выпускать в разных цветах, чтобы подходили и взрослым, и подросткам. Авторы считают, что такие индикаторы гигиены могут помочь сократить визиты к стоматологу и сохранить здоровье зубов на всём сроке ношения брекетов.

Сейчас команда работает над доработкой материала и оформлением патента. По предварительным оценкам, новинка будет недорогой в производстве и может появиться в клиниках уже в ближайшие годы.

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#новости #медицина #здоровье #стоматология #медицинская техника #брекеты
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