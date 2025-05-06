Компания Zala представила барражирующие боеприпасы «Изделие 51» и «52» с обновлённым управлением и быстрой системой запуска.

Российский производитель беспилотников Zala Aero (входит в «Калашников») представил новые версии ударных дронов из линейки «Ланцет». Аппараты получили названия «Изделие 51» и «Изделие 52». Как сообщают разработчики, машины полностью переработали — обновили электронику, добавили новые каналы связи и оснастили дроны системой «умного» наведения.

Одним из главных новшеств стало то, что теперь дрон можно запускать с компактной мобильной установки. Это не только ускоряет подготовку, но и даёт расчетам больше гибкости — дрон можно запускать прямо с машины, без длительных развертываний, что особенно важно в боевых условиях.

Новые «Ланцеты» уже применяются в войсках. Их используют в основном для точечных ударов по радиолокационным станциям, средствам радиоэлектронной борьбы, артиллерии и другим целям в глубине обороны противника. Интеллектуальная система позволяет дрону дольше находиться в зоне патрулирования и точнее атаковать обнаруженные цели.

По словам представителей Zala, разработка новых дронов — это ответ на опыт применения старых моделей в реальных условиях. Все доработки сделаны на основе отзывов, а новые образцы уже начали поставляться в войска.