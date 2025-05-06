Инженеры из Томска и Новосибирска создали установку, которая объединяет электронную пушку, ионный луч и магнетрон — всё в одном корпусе. Такое оборудование будет полезно в авиастроении и машиностроении.

В российских лабораториях появилась новая установка под названием «Пульсар». Её собрали специалисты из Томского научного центра совместно с Институтом сильноточной электроники СО РАН. Машина работает с металлами и сплавами, меняя их свойства без участия человека — весь процесс идёт автоматически в вакуумной камере. Главное новшество — объединение сразу трёх разных способов воздействия на материал: электронного пучка, ионной обработки и магнетронного распыления.

Работает всё довольно просто: образец вращается на платформе внутри камеры, и на него по очереди действуют три типа излучения. Такой подход позволяет наносить тонкие плёнки, усиливать прочность поверхности и добиваться нужных характеристик, будто под заказ. При этом установка не громоздкая и справляется с задачами быстрее аналогов, что делает её удобной для лабораторий и небольших производств.

По словам инженеров, «Пульсар» особенно полезен при работе с материалами, которые боятся перегрева или плохо проводят ток. Например, можно обрабатывать детали из тугоплавких сплавов или наносить на них защитные покрытия. Результат — улучшенные свойства металла без долгих переплавок и термической обработки.

Создатели утверждают, что установка уже проходит испытания, и интерес к ней проявили предприятия из авиационной и машиностроительной отраслей. Разработку поддержало Минобрнауки.