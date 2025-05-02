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Mirakl
Asetek рассматривает продажу бизнеса по разработке систем жидкостного охлаждения
Датская Asetek подтвердила интерес потенциальных покупателей к её подразделению жидкостного охлаждения и ведёт переговоры о партнёрстве в сегменте дата-центров.

Компания Asetek, один из ключевых игроков на рынке жидкостного охлаждения, заявила, что получила предварительное уведомление о заинтересованности в покупке её бизнеса, связанного с разработкой систем СЖО. Название потенциального покупателя не раскрывается, но в компании подтвердили, что параллельно ведутся переговоры с несколькими сторонами о возможном партнёрстве в сфере охлаждения инфраструктуры дата-центров.

В официальном отчёте за первый квартал 2025 года Asetek подчеркнула, что пока ни одна из сторон не достигла юридически обязывающих соглашений. Переговоры продолжаются, и неясно, приведут ли они к продаже части бизнеса. Отмечается, что обсуждение касается также ранее неиспользуемого портфеля активов, связанного с технологиями охлаждения серверных систем.

Asetek — один из крупнейших поставщиков СЖО для игровых ПК и рабочих станций. Многие коммерческие системы жидкостного охлаждения используют решения этой компании. В последние годы её присутствие на рынке потребительских ПК снизилось, однако активность в серверном сегменте и разработке решений для дата-центров остаётся потенциально значимой.

В случае завершения сделки Asetek может полностью свернуть направление, связанное с охлаждением, и сосредоточиться на развитии бренда SimSports, под которым выпускается оборудование для гоночных симуляторов.


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#новости #промышленность
Источник: overclock3d.net
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