В рамках международного проекта ITER завершено строительство центрального соленоида — ключевого магнита для удержания плазмы.

Инженеры международного проекта ITER завершили изготовление и подготовку к установке центрального соленоида — массивного магнитного комплекса, который станет основной силой удержания термоядерной плазмы. Это финальный, шестой модуль из всей конструкции, которая в собранном виде будет напоминать вертикальный цилиндр высотой 13 метров и массой около 3000 тонн. Для сравнения: создаваемое магнитное поле настолько мощное, что теоретически может поднять авианосец в воздух.

Центральный соленоид играет роль своеобразного «сердца» будущего термоядерного реактора. Его задача — сформировать и стабилизировать тороидальный ток внутри плазмы, которая нагревается до температур, в 10 раз превышающих солнечное ядро — порядка 150 млн °C. Материалы, конечно, не выдерживают прямого контакта с такими условиями, и здесь в дело вступают магнитные поля — они создают «невидимую стенку», удерживающую вещество от разрушительного контакта со стенками камеры.

Что особенно важно — именно на базе ITER впервые попытаются добиться состояния «горящей плазмы»: когда энергия, выделяемая в ходе синтеза, сама поддерживает температуру внутри реактора без внешнего подогрева. Это станет главным техническим шагом к практической энергетике будущего — реактор, по расчётам, должен вырабатывать в 10 раз больше энергии, чем потребляет (500 МВт против 50 МВт на входе).

Работа над ITER — это не просто наука. Это редкий пример, когда 35 стран — включая политически конкурирующие державы, такие как США, Россия, Китай, Индия и ЕС — сотрудничают на равных. Несмотря на санкции, пандемии и логистические кризисы, проект с 2007 года продвигается вперёд. Центральный соленоид создавался в США и доставлялся в Европу морем по частям — каждый модуль обрабатывался с точностью до десятых долей миллиметра.

Первые полноценные испытания плазмы на реакторе ожидаются к 2035 году, но уже сейчас построенная инфраструктура и научные наработки проекта находят применение в медицине, материаловедении и криогенных технологиях. Участники называют завершение соленоида «вехой нового этапа» и надеются, что за этим последует не просто научный прорыв, а перезапуск всей логики глобального энергопотребления.