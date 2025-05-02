Исследователи из СО РАН и Дальнего Востока разработали метод получения уникальных золотых плёнок толщиной 5 нм — технология откроет новые возможности в электронике и нанофотонике.

Группа российских учёных разработала метод получения уникальных металлических плёнок из золота, которые сочетают высокую прозрачность и электропроводность при минимальной толщине. Впервые удалось добиться стабильных результатов без использования дополнительных прослоек — технологии, которые обычно ухудшают свойства материала. Исследования проводились в кооперации между Институтом теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, ИАПУ ДВО РАН, ДВФУ и Институтом физики полупроводников им. А.В. Ржанова.

Созданные плёнки имеют толщину около 5 нанометров, но при этом сохраняют проводимость на уровне 30 Ом/кв и пропускают до 72% видимого света. В мире такие характеристики достигались лишь в ограниченном лабораторном масштабе и при помощи дорогих и нестабильных технологий. Российский метод отличается тем, что осуществляется при комнатной температуре, без дорогостоящих вакуумных установок и без применения адгезионных промежуточных слоёв, которые до сих пор считались обязательными.

Ключ к успеху — использование импульсного лазерного осаждения в среде с контролируемым уровнем кислорода. Такой подход позволяет «укладывать» атомы золота в равномерную, стабильную плёнку, не нарушая её прозрачность и отражающие свойства. Это делает новую технологию применимой не только в научных целях, но и в промышленной печати гибкой электроники, оптических сенсоров и энергоэффективных окон.

По словам исследовательской группы, технология уже прошла тесты на стабильность в различных климатических условиях и может применяться в сочетании с пластиками, керамикой и стеклом. Это открывает двери для создания недорогих, масштабируемых компонентов для гибких OLED-дисплеев, прозрачных электродов в солнечных батареях, а также в медицинских сенсорах нового поколения.

В ближайшие месяцы команда планирует запустить опытную линию на базе одного из научных центров СО РАН и начать переговоры с потенциальными промышленными партнёрами. Полные результаты опубликованы в международном журнале Applied Surface Science, а патентная заявка на метод уже подана.