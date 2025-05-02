Компания занимает 4-е место в мире по выпуску высокочистого кварцевого концентрата — ключевого материала для электроники, оптики и светотехники. Спрос растёт, а вместе с ним и экспортный потенциал.

«РОСНАНО» уверенно закрепляется в списке мировых производителей высокочистого кварцевого концентрата — материала, без которого невозможно представить ни микроэлектронику, ни оптические технологии. Объёмы производства достигли 4000 тонн в год, что вывело компанию на четвёртое место на планете. Повышенный спрос, по данным аналитиков, растёт в среднем на 5–8% ежегодно — и пока не думает замедляться.

Кварцевый концентрат используется в полупроводниковой промышленности — в частности, для изготовления кварцевых тиглей, необходимых для выращивания кремниевых кристаллов. Без него не обойтись в производстве светотехники, включая галогенные и ртутные лампы, прожекторы и уличные осветительные системы. Но это лишь часть сферы применения: значительная доля сырья уходит в оптическую и волоконно-оптическую промышленность.

Материал востребован для создания линз, призм, волноводов и зеркальных поверхностей, используемых как в научной аппаратуре, так и в телекоммуникационных решениях. Экспорт концентрата идёт в ряд стран Азии и Европы, что усиливает позиции российской компании в глобальной технологической цепочке.

За счёт собственных технологических наработок «РОСНАНО» удалось повысить чистоту материала до уровня, соответствующего самым строгим международным стандартам.