Учёные из России и зарубежья разработали тонкое нанопокрытие, которое повторяет структуру эмали и подавляет рост опасных бактерий. Новинка может применяться в профилактике и лечении кариеса.

Учёные из Воронежа и международных научных центров предложили инновационное решение для профилактики и восстановления зубной эмали — тонкоплёночное покрытие, максимально приближенное по свойствам к натуральной ткани зуба. Новая разработка не только укрепляет эмаль, но и активно противодействует бактериям, ответственным за образование налёта и развитие кариеса.

Созданное покрытие сочетает в себе нанокристаллы гидроксиапатита, полученные из яичной скорлупы, и производные хинолина — вещества с выраженными антимикробными свойствами. После нанесения смесь в течение 30 минут образует прочную плёнку, которая точно повторяет текстуру зубной эмали и формирует надёжный барьер от микробного воздействия.

Сканирующая микроскопия показала, что кристаллы в покрытии выстраиваются так же, как в живой ткани зуба, а по микротвёрдости материал почти не уступает натуральной эмали. Хинолиновые компоненты при этом активно борются с патогенными бактериями, разрушая их клетки и препятствуя образованию биоплёнки.

Решение может найти широкое применение в стоматологии: от восстановления эмали после отбеливания до профилактики кариеса у детей. По словам доктора Павла Середина, одного из авторов проекта, дальнейшие исследования будут направлены на изучение долговечности покрытия в реальных клинических условиях и его полную биосовместимость.

Проект реализован при поддержке Российского научного фонда в сотрудничестве с исследовательскими группами из Бразилии, Египта и Южной Кореи.