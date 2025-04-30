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Mirakl
В РТУ МИРЭА создали минифабрику для производства небольших партий многослойных печатных плат
Уникальная разработка позволяет изготавливать многослойные платы всего за 30 минут с помощью 3D-печати и керамических технологий, ускоряя создание прототипов электроники.

В Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА) создана компактная производственная установка нового поколения — минифабрика, способная в короткие сроки изготавливать многослойные печатные платы. Эта разработка даёт возможность быстро переходить от идеи к работающему прототипу, что особенно важно при разработке электроники, где скорость и точность определяют конкурентоспособность.

Устройство сочетает в себе аддитивные технологии 3D-печати с проверенными методами обработки керамики, создавая прочные, устойчивые к внешним воздействиям и высокотемпературные платы. На выходе получается электронный компонент, готовый к интеграции в различные устройства — от бытовой техники до сложных измерительных систем и сенсоров.

Ключевым преимуществом минифабрики является время: если традиционные производственные линии требуют недель на изготовление платы, то новая установка справляется за считаные минуты. Некоторые типы прототипов можно получить уже через 30 минут после старта процесса. Это сокращает цикл проектирования и даёт инженерам возможность оперативно тестировать и улучшать свою разработку без необходимости обращаться к внешним подрядчикам.

Процесс производства включает синтез уникального полимерно-керамического состава, последовательную 3D-печать, закладку проводящих элементов и термическую обработку. Используемые материалы могут выдерживать как низкие, так и высокие температуры, что делает продукцию универсальной для применения в самых разных условиях.

Создатели уверены, что установка найдёт применение не только в научных лабораториях и университетах, но и в малых производственных компаниях, работающих в области микроэлектроники и IoT.

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#наука #печатные платы #разработки россии #разработки ученых
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Каспер
17:56
Когда берешь 5070ti и все. амуде тебе уже нечего не предложит.
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Alex Z
17:55
ну и нах мне такой выбор? я хочу что бы и то и то было
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Каспер
17:51
Да зато видео чип мощнее. выбор есть или чип мощнее или памяти больше. но я бы взял 5070 она дешевле на много и есть меньше и мощнее.
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Alex Z
17:50
с жалкими 12гб нах она нужна еще и просирает 4070 супер да уж это успех ахаха
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Каспер
17:49
Так 9070xt это конченное овно. Есть 5070 которая дешевле и мощнее.
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Alex Z
17:46
так они и выпустили 9070xt. завязывай с бухлом ты все просрал
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Каспер
17:46
Кто мешает красным выпустить карту мощнее или как обычно зеленые фанаты во всем вина. а Лиза не виновата :-))
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Alex Z
17:44
а ничего что 5070 новее на 3 года? или нюхать пердеж хуанга твоя религия лол
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Alex Z
17:41
пока плох только ценой. когда будет в районе 3500юаней можно будет брать. но опять так не сказать что айс даже на фоне 3070. а 5 поколение куртки это вообще хромой высер. 5060ti 16gb имеет производите...
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Каспер
17:41
Как насчет этого скрина. так что не пукай. 5090 в зоне не досягаемости если 5070ti мощнее затычки 7900хтх.
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
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