Уникальная разработка позволяет изготавливать многослойные платы всего за 30 минут с помощью 3D-печати и керамических технологий, ускоряя создание прототипов электроники.

В Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА) создана компактная производственная установка нового поколения — минифабрика, способная в короткие сроки изготавливать многослойные печатные платы. Эта разработка даёт возможность быстро переходить от идеи к работающему прототипу, что особенно важно при разработке электроники, где скорость и точность определяют конкурентоспособность.

Устройство сочетает в себе аддитивные технологии 3D-печати с проверенными методами обработки керамики, создавая прочные, устойчивые к внешним воздействиям и высокотемпературные платы. На выходе получается электронный компонент, готовый к интеграции в различные устройства — от бытовой техники до сложных измерительных систем и сенсоров.

Ключевым преимуществом минифабрики является время: если традиционные производственные линии требуют недель на изготовление платы, то новая установка справляется за считаные минуты. Некоторые типы прототипов можно получить уже через 30 минут после старта процесса. Это сокращает цикл проектирования и даёт инженерам возможность оперативно тестировать и улучшать свою разработку без необходимости обращаться к внешним подрядчикам.

Процесс производства включает синтез уникального полимерно-керамического состава, последовательную 3D-печать, закладку проводящих элементов и термическую обработку. Используемые материалы могут выдерживать как низкие, так и высокие температуры, что делает продукцию универсальной для применения в самых разных условиях.

Создатели уверены, что установка найдёт применение не только в научных лабораториях и университетах, но и в малых производственных компаниях, работающих в области микроэлектроники и IoT.