Новый российский самолёт МС-21 успешно прошёл испытания и готовится к серийному производству с 2026 года.

Переход на собственные технологии в авиации получил новую точку отсчёта: в Иркутске состоялся успешный испытательный полёт пассажирского самолёта МС-21, созданного с нуля на базе российских комплектующих. Эта модель способна стать не просто альтернативой зарубежным лайнерам, а новым стандартом надёжности и технологической независимости в гражданской авиации.

Испытания проходили на аэродроме Иркутского авиационного завода, входящего в структуру корпорации «Ростех». В течение 75 минут пилоты проверяли устойчивость системы управления, надёжность бортовой электроники и стабильность работы новых агрегатов. Машина вышла на высоту в 3 километра и развила скорость до 580 км/ч. Основной акцент был сделан на испытании российской авионики, систем питания и климат-контроля.

По заявлению специалистов Московского авиационного института, проект МС-21 сориентирован не только на внутренний рынок. Его развитие открывает путь к кооперации с дружественными странами, заинтересованными в современных и независимых решениях в транспортной авиации. Переход на отечественные материалы и системы планируется завершить к 2026 году, после чего начнётся серийное производство.