На базе самосвала Урал С35510 стартовали испытания нового дизельного мотора ЯМЗ-770. Он развивает до 620 лошадиных сил и станет основой для тяжёлой техники

Ярославский моторный завод начал дорожные тесты своего нового дизельного двигателя — модели ЯМЗ-770. Первый образец установили на самосвал Урал С35510 с компоновкой 6×4, чтобы проверить его в реальных условиях.

Двигатель представляет собой рядную "шестёрку" с максимальной мощностью до 620 лошадиных сил. Его разрабатывали для тяжёлой грузовой техники, где важно сочетание надёжности, высокой тяги и экономии топлива. На испытаниях проверяют, как мотор справляется с нагрузками и насколько стабильно работает на разных режимах.

План испытаний предусматривает пробег не менее 20 тысяч километров. По итогам этого этапа конструкторы доработают настройки и подготовят двигатель к серийному производству. Старт выпуска запланирован на 2026 год.

Сейчас специалисты следят за поведением агрегата в движении, температурными режимами, расходом топлива и общим состоянием всех узлов. Итоговые выводы будут использоваться для адаптации двигателя под разные типы грузовиков и самосвалов.