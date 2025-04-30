Устройство ориентировано на госструктуры и компании

Российская компания «Рутек», ранее выпустившая смартфон «Р-Фон», объявила о готовности к поставкам нового планшета под названием «Р-ТАБ». Устройство ориентировано прежде всего на организации — как государственные, так и корпоративные, где важны автономность, безопасность и локальная экосистема программ.

Планшет получил 10,36-дюймовый экран и выпускается в нескольких конфигурациях: варианты с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем на 256 или 512 Гбайт. Предусмотрен слот для карты памяти microSD. За производительность отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99, а в зависимости от модификации, аккумулятор рассчитан на 6000 или 7500 мАч с функцией быстрой зарядки.

Работает «Р-ТАБ» на российской операционной системе «РОСА Мобайл», в которую встроены приложения для связи, работы с почтой, документами и медиафайлами. Среди них — «РОСА ID», фирменный мессенджер, календарь, файловый менеджер и другие элементы экосистемы. Аппарат поддерживает установку двух nanoSIM-карт, оснащён сканером отпечатка пальца и 13-мегапиксельной основной камерой.

Планшет уже доступен для заказа на сайте производителя. Конкретные сроки начала поставок и розничные цены не уточняются.