Грузоподъёмность до 12,2 тонны и дизельный двигатель мощностью 261 л.с

Группа компаний, отвечающая за дистрибуцию автомобилей ГАЗ, объявила о старте продаж модели «Валдай 18». Это машина массой до 18 тонн, разработанная для региональных и межгородских перевозок, и рассчитана на груз до 12,2 тонны.

Автомобиль комплектуется дизельным мотором объемом 6,7 литра и мощностью 261 лошадиную силу. Двигатель работает с восьмиступенчатой механической трансмиссией. В зависимости от задач, покупателям предложат три варианта колесной базы: 4800, 5750 или 6100 мм. Конфигурации кузова тоже разные — от стандартного фургона до рефрижераторов и платформ с возможностью установки крана.

В базовом оснащении — бак на 450 литров, пневматическая подвеска на задней оси, климат-контроль и автономный обогрев салона. В кабине предусмотрено место для сна и амортизированное кресло водителя. Все машины собираются на заводе с полным циклом — от сварки до финальной сборки. Кузов обрабатывается антикоррозийным составом методом катафореза.

Гарантийный срок на «Валдай 18» составляет три года. Пробег при этом не ограничен. Предложение уже доступно у официальных дилеров.