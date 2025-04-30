Учёные из холдинга «Российские космические системы» разработали технологию орбитальной сборки спутников с использованием их цифровых двойников — виртуальных моделей, которые помогают точно воспроизводить конструкцию и проверять работоспособность оборудования прямо на орбите.

Российские инженеры из холдинга «Российские космические системы» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») разработали технологию, позволяющую собирать спутники прямо на орбите, опираясь на заранее подготовленную виртуальную модель устройства. Система использует так называемый цифровой двойник — программно-математическую копию спутника, созданную ещё до запуска.

Цифровой двойник представляет собой точную виртуальную копию спутника, включая его конструкцию, состав компонентов, алгоритмы функционирования и параметры работы всех ключевых систем. На стадии сборки и эксплуатации в космосе он становится эталоном, по которому можно сверять каждую фазу реального монтажа или ремонта.

Инженеры в космосе или наземные операторы могут использовать цифровой двойник для контроля за корректностью сборки спутника, выполнять диагностику и оперативно выявлять неисправности. Система поддерживает визуальное и функциональное сопоставление реального объекта с его цифровым отображением.

По словам представителей РКС, подход с цифровым двойником может значительно ускорить развертывание спутниковых систем, а также сделать возможным их ремонт и модернизацию без возврата на Землю. Это особенно важно в условиях насыщения орбиты и роста потребности в расширении спутниковых группировок связи, дистанционного зондирования и навигации.

Кроме того, рассматривается возможность автоматизации орбитального производства с применением дистанционно управляемых манипуляторов и робототехнических комплексов. Такие роботы смогут выполнять сборку и техобслуживание, сверяясь с цифровым шаблоном оборудования.

Как отмечается, технология уже прошла стадию лабораторной апробации и может быть интегрирована в перспективные космические программы, в том числе для будущих платформ, предназначенных для орбитального сервиса и сборки.