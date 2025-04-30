«Авито» представил сервис персонализированного подбора одежды с помощью ИИ

Платформа объявлений «Авито» анонсировала запуск нового инструмента — интеллектуальной системы поиска одежды «Мой гардероб», которая использует технологии машинного обучения для формирования персональных рекомендаций.

Сервис предназначен для пользователей раздела «Одежда, обувь и аксессуары» и предлагает автоматический подбор товаров с учётом предпочтений. На начальном этапе пользователю предлагается заполнить анкету, где указываются размеры одежды и обуви, предпочтительные бренды, цветовые предпочтения и желаемая ценовая категория. После этого алгоритмы начинают учитывать выбранные параметры при формировании поисковой выдачи.

Одной из особенностей нового решения стало использование искусственного интеллекта для унификации описаний товаров. Система самостоятельно проверяет корректность заполнения объявлений: анализирует текст, фотографии и сопоставляет информацию о товаре с размерной сеткой, разработанной специально для платформы.

Как отметили в компании, тестирование сервиса, стартовавшее в начале 2025 года, показало, что пользователи, выбравшие настройку «Мой гардероб», совершают покупки быстрее: на 18% сокращается время поиска нужного товара. Также отмечено, что благодаря сервису снижается количество возвратов — пользователи чаще находят одежду, подходящую по размеру и параметрам.

Наиболее популярными размерами среди мужчин оказался размер L, а среди женщин — M. В обувной категории лидируют размеры 42 (для мужчин) и 38 (для женщин).

Дополнительно в ближайшее время планируется интеграция функции «динамического ассортимента», где предложения будут обновляться в зависимости от сезонности и поведения пользователя на платформе. При этом «Авито» планирует развивать направление защиты покупателей: в объявлениях будет отмечаться уровень достоверности описания, сформированный на основе работы нейросетей.