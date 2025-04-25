ЛЭТИ разработал первую в России цифровую эндоскопическую систему с функцией интеллектуального визуального анализа. Она поможет выявлять патологии на ранних стадиях без использования красителей.

Исследовательская команда Санкт-Петербургского электротехнического университета «ЛЭТИ» завершила создание цифровой платформы для видеоэндоскопии, полностью разработанной в России. Это первая отечественная система, в которой используется метод виртуального цифрового окрашивания тканей — технология, аналогичная хромоэндоскопии, но без применения химических реагентов.

В основе прибора — встроенный видеомодуль, способный формировать и анализировать изображение в реальном времени. Он сочетает светодиодную подсветку, цифровую обработку сигнала и алгоритмы визуального усиления, предназначенные для выявления изменений слизистой оболочки, которые могут свидетельствовать о предраковых и онкологических процессах.

Одной из особенностей новой системы стала возможность работы в нескольких диагностических режимах, включая один, специально адаптированный под особенности цветопередачи живых тканей. Благодаря этому врачу предоставляется визуализация без искажений, что особенно важно при наблюдении за участками с подозрительной морфологией.

Разработка ориентирована на использование в гастроэнтерологии, онкологии, челюстно-лицевой хирургии и смежных медицинских специализациях. Уже ведётся тестирование дополнительного модуля для раннего выявления кишечной метаплазии — предопухолевого состояния, которое часто остаётся незамеченным при стандартной эндоскопии.

Как отметила руководитель направления Наталия Обухова, проект не только показывает практическую эффективность, но и закладывает фундамент для перехода к полностью российским решениям в области медицинской визуализации.