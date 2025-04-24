GeForce RTX 5070 подешевела в Германии на 10% — цена опустилась до 589 евро. Причины — стабилизация поставок и рост евро. Снижение затронуло и модель 5070 Ti.

Европейские ритейлеры начали предлагать видеокарты GeForce RTX 5070 по цене ниже стартовой рекомендованной розничной стоимости (РРЦ). На момент запуска в регионе стоимость модели составляла 649 евро, однако сейчас её можно найти в продаже уже за 589 евро — это примерно 10% снижение относительно изначальной цены.

Согласно данным ComputerBase, снизившиеся ценники зафиксированы сразу у нескольких крупных немецких магазинов, включая Caseking, Proshop и Mindfactory, где стоимость колеблется от 589 до 599 евро в зависимости от комплектации и бренда. Аналогичная ситуация наблюдается и по старшей модели — GeForce RTX 5070 Ti, которую теперь можно купить за 844 евро вместо прежних 879.

По мнению аналитиков, причины снижения цен — стабилизация поставок видеокарт нового поколения и укрепление курса евро по отношению к доллару. Эти два фактора снизили закупочную стоимость устройств для розницы, что позволило магазинам пойти на снижение цен без серьёзного ущерба для маржи.

GeForce RTX 5070 позиционируется как карта для геймеров, которым нужна высокая производительность в разрешении 1440p или с DLSS в 4K. Она базируется на архитектуре Blackwell и предлагает современные возможности, включая поддержку трассировки лучей и технологий ускорения на базе искусственного интеллекта.