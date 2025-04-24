Учёные из СО РАН нашли способ превращать CO₂ в топливо без температуры и давления

В Новосибирске, в Институте катализа СО РАН, разработали метод получения энергоёмких соединений — метана и оксида углерода — из атмосферного CO₂ без нагрева или давления. Вместо печей и реакторов — солнечное излучение и специально подобранные фотокатализаторы, активирующие реакцию в обычных условиях.

Ключ к технологии — сложный состав катализатора: диоксид титана, дополненный нитридом углерода и медными добавками. Под действием света эти материалы ускоряют химическую трансформацию углекислого газа, превращая его в ценные соединения. Это позволяет использовать новую установку там, где доступна солнечная энергия, — даже вне промышленных зон.

По словам автора проекта Анны Куренковой, главная цель — не только производство метана, но и дальнейшее развитие технологии для получения спиртов и других нужных химикатов из CO₂. Разработка была представлена на конгрессе «Роскатализ» в Санкт-Петербурге и вызвала интерес среди специалистов в области зелёной химии.

Создание такой системы может стать первым шагом к построению низкоуглеродной экономики, где выбросы CO₂ превращаются в ресурс, а не в проблему.