В московских отелях появится возможность заселения по лицу — без паспорта и ожидания на ресепшене.

Москва готовится к запуску новой системы идентификации гостей отелей — уже к лету 2025 года туристам и командировочным предложат пройти регистрацию с помощью биометрии. И если раньше заселение в гостиницу было немыслимо без бумажного паспорта, теперь это можно будет сделать одним взглядом в камеру.

Нововведение реализуется на базе Единой биометрической системы (ЕБС). В эксперименте участвуют столичные отели, и система должна заработать уже в ближайшие недели. Технология предполагает распознавание лица посетителя с помощью видеокамер, после чего автоматически подставляются все необходимые данные. Никакого заполнения форм и очередей на ресепшене.

Как уточняет пресс-служба ЕБС, выбор за клиентом: никто не обяжет использовать цифровую идентификацию. Любой желающий может по-прежнему заселиться по паспорту. Но тем, кто уже прошёл регистрацию в Единой биометрической системе, будет доступна быстрая и бесконтактная альтернатива.

Система ориентирована исключительно на граждан России с подтверждённой записью в ЕБС, что минимизирует риски мошенничества. Кроме того, биометрия не хранится на устройствах отелей — проверка осуществляется по защищённому каналу связи, и данные не «гуляют» по внутренним системам гостиниц. В случае успешного внедрения технология может быть масштабирована на другие города — от туристических центров до санаториев и баз отдыха.