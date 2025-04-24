Запуск нового производства поможет существенно снизить зависимость российских предприятий от импорта промышленного оборудования.

В Санкт-Петербурге открылось масштабное предприятие по выпуску твердосплавного инструмента — один из крупнейших импортозамещающих проектов в металлообрабатывающей отрасли за последние годы. Запуск завода ознаменовал тысячный проект, поддержанный Фондом развития промышленности (ФРП), и стал частью стратегии промышленной независимости страны.

Новое производство, созданное компанией «Вириал», нацелено на ежегодный выпуск до шести миллионов сменных пластин и порядка 120 тонн заготовок для металлорежущего инструмента. Эти изделия востребованы в машиностроении, авиации, энергетике и судостроении. Примечательно, что ранее большая часть таких компонентов завозилась из Китая и Южной Кореи, а ряд позиций и вовсе не имел российских аналогов.

Финансирование проекта частично обеспечил ФРП — компания получила льготный заём на сумму 1 млрд рублей. Общие инвестиции составили 1,25 млрд. Участие государства позволило запустить не просто производственный участок, а комплекс с полным циклом — от разработки геометрии инструмента до выпуска готовой продукции с высокой степенью автоматизации.

Сегодня иностранные поставщики контролируют около 70% отечественного рынка резцов и сменных пластин. Новый завод в Петербурге может изменить баланс, обеспечив не только внутренние потребности, но и экспорт в страны ЕАЭС и СНГ. Продукция будет использоваться не только в новых станках, но и для модернизации действующего оборудования на предприятиях, входящих в оборонно-промышленный комплекс.