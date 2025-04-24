НИЯУ МИФИ и компания «СТАР» разрабатывают электроспрей-двигатели для наноспутников.

В НИЯУ МИФИ стартовала разработка перспективных ракетных двигателей на ионной жидкости, которые могут перевернуть подход к управлению малыми космическими аппаратами. Совместно с инженерной компанией «СТАР» учёные работают над технологией электроспрея — типом двигателя, способного обеспечить точное и долговременное управление наноспутниками.

В основе инновации — использование ионной жидкости, разгоняемой до сверхзвуковых скоростей за счёт мощного электрического поля. В отличие от химических аналогов, электроспрей-двигатели не ограничены пределами горения — они ускоряют рабочее тело до 20 км/с и выше, обеспечивая при этом высокую стабильность и возможность многократного включения и выключения без потери эффективности.

Как поясняет Игорь Егоров, старший преподаватель кафедры физики плазмы НИЯУ МИФИ и главный конструктор проекта, электроспрей представляет собой одно из самых энергоэффективных решений для микроспутников. Такая тяга — не про силу, а про выносливость: она не сожжёт спутник за один рывок, а аккуратно выведет его на нужную орбиту и удержит там с ювелирной точностью.

Ожидается, что реализация проекта позволит России выйти в лидеры в нише компактных двигательных установок для малых КА. В долгосрочной перспективе такая технология может стать ключевой для построения орбитальных роев спутников, автономной перестройки группировок и работы в условиях глубокого космоса.