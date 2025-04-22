Telegram готов уйти с европейских рынков, если власти потребуют доступ к личным сообщениям

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил свою решимость не подчиняться требованиям европейских властей, которые настаивают на внедрении механизмов скрытого доступа к личным сообщениям пользователей для правоохранительных органов. По его словам, Telegram предпочтёт покинуть рынки Европы, чем предоставить доступ к перепискам.

На днях французские власти вновь подняли вопрос о создании "бэкдора", который позволил бы полиции мониторить личные сообщения в мессенджерах. Предложение, которое уже было отклонено французским парламентом, снова вызвало обсуждения, а Европейская комиссия также выдвинула аналогичную инициативу. Французская полиция настаивает на таких мерах, утверждая, что они помогут в борьбе с преступностью. Однако Павел Дуров уверен, что внедрение таких механизмов не только нарушит конфиденциальность пользователей, но и не решит проблему преступности, поскольку злоумышленники могут просто перейти на менее популярные мессенджеры.

Глава Telegram подчеркнул, что технически невозможно контролировать доступ к бэкдорам исключительно для правоохранительных органов, и существует риск, что такие уязвимости могут быть использованы третьими сторонами, включая хакеров. Он отметил, что за 12 лет работы Telegram не раскрыл ни одного байта личных переписок, что подчеркивает приверженность компании принципам конфиденциальности.

Дуров также напомнил, что Telegram следует европейским стандартам безопасности и предоставляет только ограниченную информацию, такую как IP-адреса и номера телефонов, при наличии соответствующего судебного постановления, но никогда не раскрывает саму переписку.