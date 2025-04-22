В Краснодаре показали Як-130 в деле . Иностранцы увидели всё своими глазами — от виражей до боевой оснастки.

Над аэродромом под Краснодаром в небе началось шоу — российский Як-130 выполнил серию фигур высшего пилотажа на глазах у военных делегаций из 41 страны. Самолет то резко разворачивался в воздухе, то заходил в бочку, будто не весит своих 10 тонн. Летчик работал на пределе, но всё выглядело легко, почти как акробатика.

Зрители из Китая, Турции, Перу, Ирака и десятков других стран увидели то, что обычному человеку не показывают. Маневры, которые требуют точности до миллиметра и полной синхронности машины и пилота. Вся программа проходила под управлением опытного экипажа, и ни одна деталь не дала сбой.

Як-130 — не просто самолёт, а своего рода тренажер в небе. Он создан для того, чтобы учить молодых пилотов. Но при этом он может брать на борт до 2,5 тонн боевой нагрузки — это 16 авиабомб по 100 кг. Работают два двигателя АИ-222-25, которые выдают по 2500 кг тяги каждый. За счёт них у самолета приличная маневренность и разгон.

Специалисты отметили, что это не просто демонстрация, это негласный ответ: российская авиация есть, она летает, она маневренная и собранная.