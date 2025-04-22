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Mirakl
Легкий космический аппарат RUVDSSat1 перешел на этап предполетных проверок
RUVDSSat1 — частный российский спутник массой в полкило — в июле отправится на орбиту, чтобы проверить работу умных алгоритмов для группового управления.

Частный мини-спутник RUVDSSat1 весом всего 500 грамм уже прошел через жесткие тесты — его трясли, замораживали и нагревали, чтобы проверить, выдержит ли он запуск и работу в условиях космоса. Теперь он почти готов к полету, который намечен на середину лета 2025 года.

Спутник разработан хостинг-компанией RuVDS совместно с ОКБ «Пятое поколение». Несмотря на скромные размеры, это вполне серьезная платформа для испытания технологий. Аппарат будет тестировать алгоритмы групповой координации спутников, разработанные в Институте прикладной математики им. Келдыша. Также он станет полигоном для опенсорсных решений в сфере малых космических аппаратов.

RUVDSSat1 построен на базе платформы TriSAT. В сложенном виде он имеет треугольное сечение, а в космосе «раскрывается» для работы. Начинка — аккумулятор на 2250 мАч, основной управляющий модуль и компьютер Raspberry Pi Zero с 1 ГГц процессором и 512 МБ оперативки. Первый отвечает за связь и состояние систем, второй — за вычислительные задачи и эксперименты.

Интересно, что изначально TriSAT задумывался как учебная платформа для студентов, но теперь его довели до коммерческого и прикладного уровня. Частный сектор берет на себя все более амбициозные задачи в освоении орбиты.

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#новости #космос #наука #спутник
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