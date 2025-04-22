На выставке в Ираке Россия представила модернизированный комплекс «Корнет-ЭМ». У него увеличенная дальность, защита расчёта за счёт дистанционного управления и универсальные боеприпасы.

На выставке вооружений IQDEX 2025 в Багдаде «Рособоронэкспорт» представил модернизированный противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ». По словам представителей компании, эта версия считается одной из самых мощных в своём классе и уже доступна для зарубежных заказчиков.

Комплекс отличается тем, что может использовать сразу два типа боеприпасов — как кумулятивные, так и фугасные. Это позволяет применять его не только против бронированной техники, но и по укреплённым целям, укрытиям или живой силе. Одно из главных новшеств — увеличенная дальность стрельбы: теперь ракета управляется по лазерному лучу на расстоянии до 8 километров, что значительно превосходит показатели прежней версии (до 5,5 км).

Кроме того, «Корнет-ЭМ» теперь можно запускать удалённо. Управление осуществляется с выносного пульта, при этом на одном пульте может работать до трёх пусковых установок. Расстояние между пультом и каждой установкой может достигать 100 метров, что повышает шансы оператора остаться в безопасности при ответном огне.

Помимо этого, на выставке была показана и более лёгкая ракета «Булат», которая также управляется по лазерному лучу и полностью совместима с пусковыми «Корнета-ЭМ».