Вместе с анонсом OnePlus 13T компания покажет аксессуар для геймеров — Freezing Point Phone Cooler с мощностью охлаждения 27 Вт и поддержкой MagSafe.

OnePlus решила, что смартфону тоже бывает слишком «горячо» — особенно, если вы геймер или просто не отпускаете YouTube по три часа подряд. Поэтому 24 апреля бренд представит не только новый смартфон OnePlus 13T, но и крайне любопытное устройство: кулер для телефона с мощностью 27 Вт.

Гаджет под названием OnePlus 27W Freezing Point — это прокачанный аксессуар с вентилятором и термоэлектрическим охлаждением, который цепляется к смартфону с помощью магнитов. Поддерживается даже MagSafe, так что «прилипнет» он надёжно. Выглядит, как миниатюрная турбина с красным логотипом OnePlus — строго, стильно и прохладно.

Новинка заряжается через USB-C и, как можно догадаться из названия, требует адаптера не слабее 27 Вт. Переключатель скоростей, как у прошлой модели, пока не подтверждён, но, возможно, и не понадобится — кулер рассчитан на максимум. Он специально создан для тех, у кого смартфон буквально начинает плавиться под пальцами в PUBG или Genshin Impact.

Сначала устройство покажут в Китае, но ограничиваться домашним рынком OnePlus вряд ли будет — слишком уж ниша горячая, в прямом смысле. Кулер будет совместим не только с OnePlus 13T, но и с другими флагманами и моделями бренда, включая устройства Oppo.