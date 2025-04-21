Новый 31,5-дюймовый 4K-монитор от LG получил колесную стойку, поддержку webOS и сенсорный экран. Это устройство объединяет возможности классического монитора и умного ТВ — с акцентом на мобильность и удобство.

LG анонсировала необычный монитор Smart Monitor Swing — устройство с 31,5-дюймовым 4K UHD IPS-экраном, сенсорной панелью и встроенной системой webOS. Главное отличие новинки — мобильная подставка с колёсиками, заимствованная у телевизоров LG StanbyME. Благодаря ей монитор можно легко перемещать по комнате, менять высоту и наклон, а также быстро переключать ориентацию с горизонтальной на вертикальную.

В отличие от StanbyME, в новинке отсутствует встроенный аккумулятор — питание осуществляется через обычный сетевой кабель. Однако подставка с креплением One Click обеспечивает лёгкую сборку, скрытую прокладку кабелей и высокую манёвренность. Механизм позволяет наклонять экран, вращать в обе стороны и поворачивать в портретный режим.

На борту — множество портов: три USB-C и два HDMI. Один из USB-C поддерживает Power Delivery до 65 Вт, что позволяет заряжать ноутбуки прямо от монитора. webOS обеспечивает доступ к приложениям и мультимедийным сервисам — даже без подключения к ПК. Встроенные динамики дополняют функциональность, превращая монитор в компактный медиацентр.

LG позиционирует Smart Monitor Swing как универсальное решение для разных профессий и сценариев: от работы и творчества до обучения и управления магазином. Стоимость устройства и дата начала продаж пока не названы, но на официальном YouTube-канале компании говорится, что новинка появится «совсем скоро».