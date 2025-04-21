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Mirakl
Logitech повысила цены на мыши и клавиатуры на фоне новых пошлин
Logitech незаметно увеличила стоимость части своей продукции — до +25%. Подорожали модели MX Master 3S, Pro X TKL и K400 Plus.

Компания Logitech, производитель периферийных устройств, недавно тихо повысила цены на свою продукцию, включая популярные мыши и клавиатуры. Например, модель MX Master 3S теперь стоит $120, что на $20 дороже, чем ранее. Клавиатура Pro X TKL подорожала на $20, достигнув стоимости $220. В то же время модель K400 Plus Wireless Touch увеличила цену с $28 до $35.

Не все товары компании подорожали. Некоторые устройства, такие как мыши MX Ergo и G703, предлагаются по старым ценам. Более того, некоторые товары даже подешевели, включая мышь Pro X Superlight, цена которой снизилась с $160 до $150.

Основной причиной повышения цен стало введение новых пошлин, однако Logitech не сделала официальных заявлений по этому поводу. Компания пока не прокомментировала ситуацию, оставив пользователей в неведении относительно сроков и причин этих изменений.

Эти изменения пришлись на время, когда торговые пошлины на продукцию многих компаний, в том числе из Китая, повышаются, что, скорее всего, и привело к ценовым корректировкам на рынке.

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#новости #гаджеты #logitech #клавиатуры
Источник: theverge.com
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