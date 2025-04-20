Компания «Кама», производитель российского электромобиля «Атом», анонсировала впечатляющую гарантию — 8 лет или 160 000 км на ключевые компоненты.

Российский электромобиль «Атом», разработанный компанией «Кама», готовится к своему дебюту на рынке с более чем привлекательными условиями обслуживания. Производитель пообещал уникальную гарантию на ключевые компоненты: тяговую батарею, электромотор и систему термоменеджмента. Эти элементы получат защиту сроком на 8 лет или 160 000 км, что ставит электромобиль на уровень с мировыми конкурентами.

Что еще более примечательно, базовая гарантия на сам автомобиль и его лакокрасочное покрытие будет составлять 5 лет или 150 000 км, а защита от сквозной коррозии продлится те же 8 лет. «Кама» заявляет, что все необходимые запчасти будут доступны уже с самого старта продаж, а также обещает полную поддержку региональных сервисных центров с созданием центрального склада для быстрой поставки деталей. Это позволит минимизировать время простоя автомобилей на ремонте.

Компания также продумывает амбициозную стратегию по расширению своей сервисной сети. Первоначально «Атом» будет обслуживаться в 12 крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Однако к 2029 году планируется расширение сети до 48 городов. Помимо этого, компания внедряет новаторский консьерж-сервис, который позволит клиентам передавать автомобили на обслуживание и получать их обратно без лишних усилий.

«Атом» от «Кама» не только ставит на качество и долговечность, но и делает ставку на современную инфраструктуру и инновационный сервис, который обещает стать конкурентоспособным в условиях быстро развивающегося российского рынка электромобилей.