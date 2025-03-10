Galaxy Z Flip 7 получит серьезные улучшения — большую батарею, новый экран и мощный процессор.

Samsung готовит к выпуску новую модель складного смартфона Galaxy Z Flip 7, и утечки показывают, что устройство получит значительные улучшения. Однако на фоне этих изменений Galaxy Z Fold 7 рискует остаться без внимания, что вызывает вопросы о стратегии компании.

Согласно утечкам, Galaxy Z Flip 7 получит аккумулятор на 4300 мАч — это серьезное улучшение по сравнению с предыдущей моделью. Также изменится внешний экран: ожидается полноэкранный дизайн, что сделает устройство более удобным для использования в сложенном состоянии. Предполагается, что смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite, что обеспечит высокую производительность. Эти изменения, вероятно, связаны с появлением модели Z Flip Fan Edition (FE), которая займет нишу более доступного устройства.

В то же время Galaxy Z Fold 7, судя по утечкам, изменений практически не получит. Появляются предположения, что Samsung намеренно сдерживает развитие серии Fold, чтобы выпустить кардинально обновленный Galaxy Z Fold 8 в 2026 году — как раз к ожидаемому выходу первого складного iPhone. Это может объяснять осторожную тактику компании в отношении Fold 7.

Samsung, похоже, делает ставку на то, что Galaxy Z Flip 7 станет хитом за счет улучшенной батареи, экрана и производительности, чтобы успешно конкурировать с Huawei. Однако такое игнорирование серии Fold может быть рискованным шагом, учитывая слабые продажи Fold 6. Если стратегия оправдается, в 2026 году мы можем увидеть сразу две важные новинки — Galaxy Z Fold 8 и складной iPhone от Apple.