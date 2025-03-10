Apple перенесла запуск Siri. Ожидается, что обновленная Siri сможет выполнять задачи на основе личных данных пользователя и работать в разных приложениях.

Apple объявила, что некоторые важные обновления для Siri не появятся до 2026 года, хотя ранее запуск планировался уже в 2025 году. Причиной задержки стали сложности в процессе разработки.

Речь идет о новой версии Siri, которая должна научиться лучше понимать контекст и выполнять задачи в разных приложениях с учетом личных данных пользователя. В Apple пояснили, что интеграция таких возможностей оказалась сложнее, чем предполагалось, поэтому выпуск пришлось отложить на год.

Эти функции являются частью инициативы Apple Intelligence, направленной на внедрение более продвинутых ИИ-решений в устройства компании. Ожидается, что Siri сможет, например, рекомендовать подкасты на основе сообщений друзей или находить информацию о рейсах в переписках с родственниками. Для реализации этих функций Apple создает собственную облачную инфраструктуру на базе фирменных чипов, что должно обеспечить высокую безопасность пользовательских данных.

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, трудности с внедрением новых функций начались еще при подготовке обновления iOS 18.4. Изначально задержка должна была быть небольшой, но теперь стало ясно, что на доработку потребуется значительно больше времени. Тем не менее пользователи, скорее всего, предпочтут дождаться стабильной и безопасной версии Siri, даже если это займет больше времени.