Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Apple перенесла запуск ключевых функций Siri на 2026 год из-за сложностей с разработкой
Apple перенесла запуск Siri. Ожидается, что обновленная Siri сможет выполнять задачи на основе личных данных пользователя и работать в разных приложениях.

Apple объявила, что некоторые важные обновления для Siri не появятся до 2026 года, хотя ранее запуск планировался уже в 2025 году. Причиной задержки стали сложности в процессе разработки.

Речь идет о новой версии Siri, которая должна научиться лучше понимать контекст и выполнять задачи в разных приложениях с учетом личных данных пользователя. В Apple пояснили, что интеграция таких возможностей оказалась сложнее, чем предполагалось, поэтому выпуск пришлось отложить на год.

Эти функции являются частью инициативы Apple Intelligence, направленной на внедрение более продвинутых ИИ-решений в устройства компании. Ожидается, что Siri сможет, например, рекомендовать подкасты на основе сообщений друзей или находить информацию о рейсах в переписках с родственниками. Для реализации этих функций Apple создает собственную облачную инфраструктуру на базе фирменных чипов, что должно обеспечить высокую безопасность пользовательских данных.

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, трудности с внедрением новых функций начались еще при подготовке обновления iOS 18.4. Изначально задержка должна была быть небольшой, но теперь стало ясно, что на доработку потребуется значительно больше времени. Тем не менее пользователи, скорее всего, предпочтут дождаться стабильной и безопасной версии Siri, даже если это займет больше времени.

#новости #смартфоны #гаджеты #программное обеспечение #айфон #мобильное приложение
Источник: phonearena.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователи столкнулись с массовым "вымиранием" DVD, выпущенных WB в 2006-2008 годах
9
Великобритания и Италия создадут крупнейший завод по производству тритиевого топлива
+
PRO Hi-Tech и VIK-on выяснили причину оплавления разъёмов питания RTX 5090
15
Мошенники научились корректировать данные FARM в жёстких дисках Seagate
+
Microsoft рекомендует установить Windows 11 во избежание проблем с вредоносным ПО
4
Toyota приостанавливает производство своей самой важной модели RAV4 из-за взрыва на заводе
+
В Петербурге заморожено строительство импортозамещающего производства деталей для турбин
1
OnePlus 13T выйдет примерно в мае и станет самым доступным смартфоном на базе Snapdragon 8 Elite
1
GSMArena выпустило подробный обзор Apple iPhone 16e
+
В XDA озвучили 5 причин низкой популярности видеокарт AMD среди геймеров
4
Второй трейлер GTA 6 может выйти в начале апреля, сообщает инсайдер
+
В Эстонии разработали уникального робота, который может создавать конструкции на лету
+
Samsung тестирует One UI 8 на базе Android 16 для смартфонов серии Galaxy S25
1
Take-Two Interactive подает в суд на сайт для накрутки валюты в GTA Online
4
Французский стартап Renaissance разрабатывает упрощенный тип реактора для термоядерного синтеза
+
В XDA разобрали 5 популярных мифов об SSD и опровергли их — частично или полностью
10
Asus выпустила игровой монитор XG27UCDMG с 26.5-дюймовой 4K-панелью QD-OLED и широким набором портов
3
NVIDIA готовит самую мощную RTX 6000 - 24 064 ядра CUDA и 96 ГБ памяти GDDR7
+
В Европе разрабатывают технологию водородной плазмы для экологичного производства стали
2
В XDA рассказали о том, почему в 2025 году почти бессмысленно разбивать накопители на разделы
14

Популярные статьи

История мирового рекорда, поставленного МиГ-25
21
"TokyoXtremeRacer": еще одна малобюджетная игра с плохой оптимизацией в раннем доступе (обзор)
2
Итоги гоночного уик-энда 8-9 марта
+
Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
42
Как защитить свой дом - обзор камеры видеонаблюдения iFEEL Vega IFS-CI004
4
Что означает «ИИ уровня доктора наук», представленный OpenAI за 20 000 долларов в месяц
3
Сборка ретро-ПК — часть 7. Захват видеосигнала с VGA-выхода старого ПК
8
В КНДР показали строящуюся атомную подлодку с возможностью запуска стратегических крылатых ракет
+
Куда пропали видеокарты NVIDIA, и почему геймерам остаётся надеяться только на Лизу Су и AMD
+

Сейчас обсуждают

zik3ak
13:10
Забавный ответ сони-гоям, на их ублюдский psn для всех свежих релизов.
В МИД РФ опровергли информацию о новом раунде переговоров с США в Саудовской Аравии на этой неделе
Максим Лагунов
13:09
Россия потеряла почти 50% экспорта вооружений после начала войны Экспорт вооружений России в 2024 году сократился на 47% по сравнению с 2022-м, когда российская армия совершила полномасштабное вторже...
SIPRI: Россия вошла в тройку лидеров по экспорту вооружений
Робин Гудеичь
13:05
Трамп собрал вокруг себя много интересных людей, никогда бы не подумал что они будут саботировать программы, которые само воплощение его лозунга - MAGA.
Китай переманивает ведущих американских ученых, пока Трамп пытается отменить в США закон о чипах
Иван Обыдённов
12:56
Большего бреда с начала года не читал... Каждый строчит, как хочет. У меня есть второй пк. На нем ссд+hdd. hdd разбивал на 3 раздела (фото, установочники, мусор) и это, к слову, недавно было, в декаб...
В XDA рассказали о том, почему в 2025 году почти бессмысленно разбивать накопители на разделы
Aknyorn
12:52
О схеме питания говорили, но главное - тестировали температуру с отсутствующим подключением нескольких линий. По итогу даже двух линий достаточно для того, чтобы температура укладывалась в допуск и вс...
PRO Hi-Tech и VIK-on выяснили причину оплавления разъёмов питания RTX 5090
Георгий Тимофеев
12:46
Выводы сделаны на основе 1 камня и одного случая. Камень был шикарный и надёжный, что ничего собственно нам не говорит, только лишь о надёжности именно за того пооца. У моего знакомого до сих пор жив ...
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
Aknyorn
12:43
Главная проблема - то, что автор статьи не написал о главном, на чём Сергей и Виктор сделали вывод, а вы видео не смотрите. Ребята там в конце РЕЗАЛИ ПРОВОД, и даже при подключении по ДВУМ линиям из 6...
PRO Hi-Tech и VIK-on выяснили причину оплавления разъёмов питания RTX 5090
NuclearMissionJam
12:41
Я беру 5 литров воды из скважины, очень чистой и приятной. Естественно, в сетевых магазинах есть вода дешевле, но по вкусу она намного хуже. В каждом регионе свои цены на воду, многое зависит от произ...
Как мне удалось сэкономить на покупке продуктов, применив пять простых правил
Георгий Тимофеев
12:37
В необоснованных выпадах и видимо в минусах к его комментарию. Собственно слово секта в таком случае очень даже подходит. Но справедливости ради, хоть он и прав в случае видеокарт, если сравнивать цве...
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
666MAXIMUS999
12:32
4 000 часов, шикарно. Наработка до первого ТО на турбинах той же Siemens составляет 40 000 часов.
«Ростех»: Самая мощная отечественная газовая турбина ГТД-110М подтвердила свою надёжность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем