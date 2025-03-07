LG представила игровой монитор UltraGear 27G850A-B с уникальной технологией Dual-Mode

Компания LG представила в Европе игровой монитор UltraGear 27G850A-B, который способен работать в двух разных режимах. В зависимости от предпочтений пользователя, он может выдавать разрешение 4K с частотой 240 Гц или Full HD с частотой 480 Гц. Это позволяет геймерам выбирать между четкой, детализированной картинкой и высокой плавностью изображения.

Новинка оснащена 27-дюймовой панелью Nano IPS Black, обеспечивающей улучшенную цветопередачу и контрастность 2000:1, что выгодно отличает её от стандартных IPS-дисплеев. В играх с тёмными сценами изображение будет более глубоким, а цвета — насыщенными. Для контента с расширенным динамическим диапазоном предусмотрена поддержка VESA DisplayHDR 600, а максимальная яркость достигает 600 нит.

Монитор разработан с учетом потребностей киберспортсменов и любителей динамичных игр. Благодаря времени отклика 1 мс (GtG) он минимизирует задержки и размытие в быстром движении. Адаптивная синхронизация реализована через AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC, что гарантирует стабильное изображение без разрывов.

Подключение к ПК и игровым консолям осуществляется через DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1, что обеспечивает высокую пропускную способность для передачи изображения в максимальном качестве. Монитор также покрывает 99% цветового пространства DCI-P3, что делает его подходящим не только для игр, но и для профессиональной работы с графикой.

На данный момент LG UltraGear 27G850A-B уже доступен для предзаказа в Европе, а первые поставки ожидаются в середине марта. Пока неизвестно, когда он появится на других рынках.