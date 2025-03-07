На международной выставке MWC 2025 компания Novameat представила инновационный 3D-принтер, способный печатать полноценное «мясо» из растительных ингредиентов.

На выставке MWC 2025 компания Novameat представила технологию 3D-печати мяса. Посетители смогли не только увидеть процесс создания такого продукта, но и попробовать его на вкус. По словам тех, кто рискнул на дегустацию, напечатанное «мясо» оказалось удивительно похожим на настоящее – как по внешнему виду, так и по текстуре и вкусу.

Разработчики использовали растительные волокна, чтобы создать структуру, имитирующую натуральное мясо. По их утверждениям, этот продукт не просто повторяет вкус и консистенцию обычного мяса, но и содержит аналогичные питательные вещества. Это делает его потенциально интересной альтернативой для тех, кто хочет сократить потребление традиционного мяса, но не готов отказываться от привычных блюд.





Технология 3D-печати мяса предназначена не для домашнего использования, а для ресторанов, кафе и производителей пищевых продуктов. В будущем возможно появление таких продуктов в магазинах, где их можно будет купить так же, как обычные котлеты или фарш.

Пока трудно сказать, станет ли эта разработка популярной. Многие могут с недоверием отнестись к новому способу производства еды, особенно если он воспринимается как нечто искусственное. Однако интерес к альтернативным белковым продуктам растет, и в условиях поиска экологичных решений для питания подобные технологии могут получить распространение.

Эксперимент с 3D-печатным мясом показывает, что будущее еды может выглядеть совсем иначе, чем мы привыкли. Возможно, через несколько лет такие продукты станут обычным явлением в ресторанах и супермаркетах, а технологии, представленные сегодня на выставках, будут восприниматься как часть повседневной жизни.