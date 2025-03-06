Ученые Росатома и МИФИ запустили лабораторию биопечати, где будут выращивать ткани и кровеносные сосуды из клеток пациентов. Разработка поможет в лечении тяжелых заболеваний.

Госкорпорация «Росатом» совместно с МИФИ открыла лабораторию биопечати, где специалисты займутся выращиванием биосовместимых эквивалентов тканей человека. Одним из ключевых направлений работы станет создание кровеносных сосудов из клеток самих пациентов, что позволит минимизировать риск отторжения при трансплантации. Разработка направлена на изучение и применение передовых методов регенеративной медицины, которые могут стать прорывом в лечении сердечно-сосудистых заболеваний и восстановлении поврежденных органов.

Главным оборудованием лаборатории стал биофабрикатор, разработанный учеными Росатома. Этот прибор позволяет моделировать процессы тканевой инженерии на микроуровне, создавая структуры, максимально приближенные к естественным. Технология использует метод послойного нанесения клеточного материала, формируя сложные трехмерные конструкции, способные функционировать как живые ткани.

Ректор МИФИ Владимир Шевченко подчеркнул, что успехи биомедицины сегодня неразрывно связаны с физическими методами диагностики и анализа, такими как лазерные технологии и магнитно-резонансная томография. По его словам, внедрение таких передовых решений в медицину может стать ключом к лечению ранее неизлечимых заболеваний. Ожидается, что в рамках нового проекта ученые смогут разработать персонализированные методы восстановления тканей, что значительно повысит эффективность лечения и ускорит реабилитацию пациентов.







