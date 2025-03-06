Искусственный интеллект ускорит работу российских таможенников: новая система анализа грузов

В России началась активная работа по внедрению технологий искусственного интеллекта в процесс таможенного досмотра. Новые решения позволят автоматизировать анализ изображений, полученных с инспекционно-досмотровых комплексов, что значительно сократит время проверки грузов и повысит эффективность обнаружения запрещённых предметов.

О необходимости внедрения ИИ на границе заявил глава Росгранстроя Геннадий Безлобенко. По его словам, обработка снимков с инспекционно-досмотровых комплексов с использованием алгоритмов машинного обучения позволит таможенникам быстрее выявлять подозрительные объекты в грузовиках, контейнерах и легковых автомобилях. Сенатор Андрей Кутепов также поддержал инициативу и предложил расширить использование ИИ на морских границах. Он напомнил, что на развитие подобных технологий уже выделены бюджетные средства, и их реализация поможет усилить контроль за потоками товаров, снизить риск контрабанды и повысить безопасность.

Инспекционно-досмотровые комплексы представляют собой мощные рентгеновские системы, сканирующие содержимое транспортных средств и контейнеров без необходимости их вскрытия. Однако до сих пор анализ изображений в большинстве случаев проводится вручную, что требует значительных временных затрат и человеческих ресурсов. Искусственный интеллект позволит мгновенно сравнивать полученные снимки с базами данных, распознавать отклонения в плотности и структуре груза, а также выявлять подозрительные предметы, которые могут скрываться среди законных товаров. Технология способна обнаруживать наркотики, оружие, санкционные товары и другие запрещённые предметы.

Автоматизация таможенного досмотра позволит значительно сократить время проверки, снизить нагрузку на инспекторов и исключить риск субъективных ошибок. Искусственный интеллект возьмёт на себя основную работу по анализу изображений, позволяя сотрудникам сосредоточиться на подтверждённых нарушениях. Чем быстрее и точнее проходит досмотр, тем выше вероятность предотвращения незаконного перемещения опасных предметов.

Проект находится на стадии разработки и тестирования. По словам представителей Росгранстроя, пилотные испытания новых ИИ-систем могут начаться уже в ближайшие месяцы. Если тестирование покажет высокую эффективность, технологии начнут внедрять на ключевых таможенных пунктах, включая сухопутные, морские и авиационные терминалы. Современные вызовы требуют новых решений, и использование искусственного интеллекта на границе станет важным шагом к автоматизации таможенного контроля.



