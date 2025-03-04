Братьям нашим меньшим: бронежилеты для собак разработала компания «Ярл»

Компания «Ярл» представила бронежилет, разработанный специально для служебных и военных собак, выполняющих задачи в боевых и экстремальных условиях. Новая экипировка сочетает надежную защиту и удобство, позволяя четвероногим бойцам сохранять мобильность и маневренность даже в сложных ситуациях.

Бронежилет «Ярл» создан с учетом анатомических особенностей собак. Он имеет плотную, но легкую конструкцию, обеспечивающую защиту жизненно важных органов от механических повреждений и огнестрельных ранений.

При этом экипировка не стесняет движений и не мешает собаке выполнять задачи. Дополнительно разработчики предусмотрели крепления для навесного оборудования, включая подсумки и поводки с амортизацией рывка, что делает снаряжение максимально функциональным.

Помимо защиты служебных собак, компания «Ярл» занимается производством бронежилетов и экипировки для сотрудников силовых структур. Их разработки используются как в открытом формате, надеваясь поверх формы, так и в скрытом ношении под верхней одеждой.

Инновационная экипировка уже вызвала интерес у ведомств, работающих с кинологическими подразделениями. Новый бронежилет может стать важной частью защиты собак в армии, полиции и спецподразделениях, обеспечивая их безопасность в самых опасных ситуациях.