HONOR представила ALPHA-ПЛАН — стратегию развития искусственного интеллекта и экосистемы умных устройств.





На MWC 2025 в Барселоне компания HONOR объявила о запуске ALPHA-ПЛАНА — долгосрочной стратегии, направленной на трансформацию компании из производителя смартфонов в глобального лидера в области искусственного интеллекта (ИИ) и экосистем умных устройств. Эта инициатива включает три ключевых этапа, которые должны привести к созданию более интеллектуальных и персонализированных технологий.

Первый этап — «Эра агентного ИИ» — сосредоточен на создании умных смартфонов, которые будут использовать ИИ-ассистентов для выполнения задач. В рамках презентации HONOR показала работу первого в мире персонального мобильного ИИ-агента с графическим интерфейсом. Этот помощник может, например, автоматически бронировать столики в ресторанах, используя данные из календаря и информацию о пробках, интегрированные с Google Cloud и Qualcomm.

Второй этап — «Эра физического ИИ» — ориентирован на создание экосистемы устройств, которые могут взаимодействовать друг с другом, а также на расширение возможностей ИИ в повседневной жизни. Третий этап — «Эра AGI» — предполагает сосуществование ИИ и человеческого интеллекта, что, по мнению HONOR, приведет к новой технологической эпохе.

В рамках ALPHA-ПЛАНА компания также представила AiMAGE — новую ИИ-технологию обработки изображений, которая повышает четкость фото и улучшает детализацию при съемке с зума. Функция восстановления старых снимков с помощью ИИ появится в серии HONOR Magic7 уже в марте. Кроме того, HONOR вложит более 10 миллиардов долларов в развитие ИИ, а также обязуется предоставлять 7 лет обновлений Android и безопасности для своих устройств.